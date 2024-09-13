«Голден Стэйт» заинтересован в Джимми Батлере (Сэм Амик)

Джимми Батлер не продлил контракт с «Майами».

«Хит» не стали предлагать 34-летнему форварду новое соглашение, после чего Батлер решил сосредоточиться на новом сезоне и выйти на рынок свободных агентов после его завешения.

«Уорриорз» заинтересованы в нем и, скорее всего, сделали пару звонков этим летом», – заявил репортер The Athletic Сэм Амик.