«Голден Стэйт» заинтересован в Джимми Батлере (Сэм Амик)
Джимми Батлер не продлил контракт с «Майами».
«Хит» не стали предлагать 34-летнему форварду новое соглашение, после чего Батлер решил сосредоточиться на новом сезоне и выйти на рынок свободных агентов после его завешения.
«Уорриорз» заинтересованы в нем и, скорее всего, сделали пару звонков этим летом», – заявил репортер The Athletic Сэм Амик.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBACentral в сети X
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