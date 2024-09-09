Джимми Батлеру нравится вариант с переходом в «Бруклин» (New York Post)

Джимми Батлер может стать игроком «Нетс»

По информации New York Post, звездному защитнику «Майами » нравится вариант с переходом в «Бруклин ».

Ранее сообщалось, что Батлер готов рассмотреть возможность заключения соглашения с нью-йоркским клубом.

Джимми не смог договориться с «Хит» о продлении контракта. За сезон-24/25 он заработает 48,8 миллиона долларов, а летом 2025 года может выйти на рынок благодаря опции игрока.