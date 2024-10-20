«Не верю в их здоровье». Тим Леглер поставил под сомнение доминирование «Сиксерс» из-за травм Пола Джорджа и Джоэла Эмбиида

Тим Леглер не верит в «Сиксерс» из-за травм Пола Джорджа и Джоэла Эмбиида.

«Откровенно говоря, я не верю в их здоровье. Пол Джордж уже травмировался в предсезонке, у Джоэла Эмбиида проблемы с коленом. Мы даже не добрались до открытия сезона, а у «Сиксерс» уже проблемы с этими двумя парнями.

Они должны что-то мне доказать. Они не получат от меня кредит доверия с таким здоровьем», – заявил эксперт.