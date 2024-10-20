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Кевин Гарнетт о Джоэле Эмбииде: «82 игры, этого требует твоя чертова работа»

Кевин Гарнетт раскритиковал Джоэла Эмбиида.

Центровой «Филадельфии» заявил, что больше не будет играть матчи бэк-ту-бэк в рамках контроля игрового времени.

«82 игры, этого требует твоя чертова работа. Ты не тренируешься. Обычно не играешь летом.

Не хочу слышать этого дерьма. Мазафакер будет пропускать бэк-ту-бэки? Ладно, мы закончили со сравнениями разных поколений. Будем уважать баскетболистов этого времени.

К черту даже посев, у них не будет ритма! Один день Пол Джордж на площадке, на другой день – нет.

Им нужно вернуть контроль за ситуацией. Это полная ерунда. И никто ничего не говорит. Не призывает к ответственности. И они будут просто сидеть на скамейке, даже не тренироваться», – возмутился Гарнетт.

«Они могут таким образом добиться встречи с «Бостоном» в первом раунде», – заключил Пол Пирс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ALL THE SMOKE
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