Келли Убре: «Лучше всего чувствую себя в игре с высокой скоростью и темпом. Это пойдет мне на пользу»
Келли Убре рассказал об ожиданиях от сезона.
«Я быстрый. Тайриз Макси – очень быстрый, как и Пол Джордж, Калеб Мартин и Эрик Гордон. У нас скоростная, атлетичная команда.
Лучше всего чувствую себя в игре с высокой скоростью и темпом. Это пойдет мне на пользу, стиль, в котором мы будем играть. Посмотрим, насколько я смогу оказывать влияние и найти свое место в составе», – заключил форвард «Филадельфии».
У Убре остались два года по текущему контракту. На сезон-2025/26 распространяется опция игрока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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