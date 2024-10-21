Келли Убре: «Лучше всего чувствую себя в игре с высокой скоростью и темпом. Это пойдет мне на пользу»

Келли Убре рассказал об ожиданиях от сезона.

«Я быстрый. Тайриз Макси – очень быстрый, как и Пол Джордж , Калеб Мартин и Эрик Гордон . У нас скоростная, атлетичная команда.

Лучше всего чувствую себя в игре с высокой скоростью и темпом. Это пойдет мне на пользу, стиль, в котором мы будем играть. Посмотрим, насколько я смогу оказывать влияние и найти свое место в составе», – заключил форвард «Филадельфии».

У Убре остались два года по текущему контракту. На сезон-2025/26 распространяется опция игрока.