Джейлен Браун отказался от 50 млн долларов спонсорских денег ради собственного бренда

Джейлен Браун отказался от крупной суммы ради собственного бренда.

Звездный защитник «Селтикс» запустил свой собственный бренд спортивных товаров под названием 741 и отказался от потенциальных спонсорских контрактов на сумму более 50 миллионов долларов.

Продукция 741 поступит в продажу 22 октября, когда «Селтикс» получат чемпионские перстни, поднимут баннер и начнут новый регулярный чемпионат.