«Черт возьми, первый вопрос». Джейлен Браун посмеялся над вопросом о невызове в сборную
Пресс-конференция Джейлена Брауна началась с вопроса о невызове в сборную США.
Репортер: «Что вы почувствовали, когда вас не вызвали в олимпийскую сборную?»
Джейлен Браун: «Черт возьми, первый вопрос. Можно хоть немного разогреться? Черт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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