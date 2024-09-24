«Черт возьми, первый вопрос». Джейлен Браун посмеялся над вопросом о невызове в сборную

Пресс-конференция Джейлена Брауна началась с вопроса о невызове в сборную США.

Репортер: «Что вы почувствовали, когда вас не вызвали в олимпийскую сборную?»

Джейлен Браун : «Черт возьми, первый вопрос. Можно хоть немного разогреться? Черт».