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«Черт возьми, первый вопрос». Джейлен Браун посмеялся над вопросом о невызове в сборную

Пресс-конференция Джейлена Брауна началась с вопроса о невызове в сборную США.

Репортер: «Что вы почувствовали, когда вас не вызвали в олимпийскую сборную?»

Джейлен Браун: «Черт возьми, первый вопрос. Можно хоть немного разогреться? Черт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
logoБостон
logoсборная США
logoНБА
logoДжейлен Браун
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