Тренер Крис Брикли: «Бронни намного лучше, чем о нем думают. У него будет долгая карьера в НБА»

Тренер Крис Брикли оценил уровень и перспективы Бронни Джеймса.

Брикли – один из самых востребованных персональных тренеров НБА. Он работал со многими звездами лиги, включая Леброна Джеймса и его сына Бронни, который был выбран «Лейкерс » под 55-м номером на драфте-2024.

«Он хочет становиться лучше. Как я считаю, Бронни намного лучше, чем о нем думают люди. От владения мячом до броска, уровня атлетизма и IQ – все это намного выше, чем принято думать.

Ожидаю, у него будет долгая карьера в НБА », – заявил Брикли.