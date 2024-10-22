Брэндон Бостон заключит двусторонний контракт с «Пеликанс»
Брэндон Бостон подпишет двусторонний контракт с «Пеликанс».
Атакующий защитник (22 года, 198 см) готовился к сезону со «Сперс», но был отчислен.
Бостон был выбран на драфте НБА 2021 года под 51-м номером.
В минувшем сезоне он отыграл 32 матча за «Клипперс», набирая в среднем 5,2 очка и 1,6 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости