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Брэндон Бостон заключит двусторонний контракт с «Пеликанс»

Брэндон Бостон подпишет двусторонний контракт с «Пеликанс».

Атакующий защитник (22 года, 198 см) готовился к сезону со «Сперс», но был отчислен.

Бостон был выбран на драфте НБА 2021 года под 51-м номером.

В минувшем сезоне он отыграл 32 матча за «Клипперс», набирая в среднем 5,2 очка и 1,6 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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