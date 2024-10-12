«Новый Орлеан» официально объявил о подписании Элфрида Пэйтона и Джоша Одуро
Элфрид Пэйтон и Джош Одуро присоединились к «Пеликанс».
По информации источников, баскетболисты подписали негарантированные контракты.
Оформление было закончено после отчисления Мэтта Райана и Адониса Армса.
Пэйтон (30 лет, 191 см) последний раз выступал в НБА в сезоне-2021/22. В прошлом году он провел 11 матчей в G-лиге, набирая 10,8 очка, 8,2 передачи, 3,3 подбора и 1,5 перехвата в среднем.
Форвард Джош Одуро (23 года, 206 см) провел прошлый сезон в программе университета Провиденс. На его счету 15,9 очка, 7,5 подбора и 1,3 блок-шота.
Баскетболист выступал за «Пеликанс» в Летней лиге, показав статистику в 4 очка, 6 подборов и 3 передачи в среднем в двух матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Нового Орлеана»
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