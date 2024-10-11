«Новый Орлеан» отчислил Мэтта Райана и Адониса Армса
«Новый Орлеан» расстался с двумя игроками.
«Пеликанс» отчислили форварда Мэтта Райана (27 лет, 198 см) и защитника Адониса Армса (26 лет, 198 см).
В прошлом сезоне Райан принял участие в 28 матчах за «Пеликанс», в среднем набирая 5,4 очка и 1,4 подбора за 13,9 минуты. Мэтт реализовал 45,1% трехочковых бросков.
Армс в сезоне-23/24 принял участие в 28 матчах G-лиги, в среднем набирая 18,0 очка, 6,3 подбора и 3,4 передачи за 30,3 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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