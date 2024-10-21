«Новый Орлеан» отчислил форварда Малкольма Хилла

«Пеликанс» расстались с Малкольмом Хиллом.

У форварда (28 лет, 198 см) был подписан двусторонний контракт с клубом.

В прошлом сезоне баскетболист выступал в G-лиге.

На счету Хилла 24 матча в НБА за 2 года с 2021 по 2023. Игрок набирал 3,2 очка и 1,6 подбора за 9,2 минуты в среднем.