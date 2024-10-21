«Новый Орлеан» отчислил форварда Малкольма Хилла
«Пеликанс» расстались с Малкольмом Хиллом.
У форварда (28 лет, 198 см) был подписан двусторонний контракт с клубом.
В прошлом сезоне баскетболист выступал в G-лиге.
На счету Хилла 24 матча в НБА за 2 года с 2021 по 2023. Игрок набирал 3,2 очка и 1,6 подбора за 9,2 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
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