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Крис Миддлтон пропустит старт нового сезона НБА

Крис Миддлтон до сих пор не готов играть.

Один из лидеров «Милуоки» пропустит старт нового сезона НБА.

33-летний форвард продолжает восстанавливаться после операций на голеностопах. Миддлтон все еще не приступил к играм 5 на 5 и тренируется с ограничениями.

Миддлтон набирал 24,7 очка, 9,2 подбора и 4,7 передачи в проигранной серии первого раунда прошлого плей-офф и стал единственным из лидеров команды, отыгравшим все 6 матчей.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
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