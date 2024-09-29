Крис Миддлтон не получил разрешение на тренировки 5 на 5

Крис Миддлтон продолжает реабилитацию.

Форвард «Милуоки» перенес две артроскопические очистительные процедуры на обоих голеностопных суставах в межсезонье-2024.

Операции были необходимы, чтобы помочь Миддлтону избавиться от болезненных ощущений в суставах, и прошли успешно.

Форвард все еще не готов к полноценным тренировкам 5 на 5 по мнению медицинского штаба команды. Восстановление проходит успешно, но команда решила предельно осторожно подойти к здоровью баскетболиста.

Миддлтон будет принимать участие в большей части упражнений и мероприятий тренировочного лагеря клуба.

«Милуоки» два года подряд выбывает в первом раунде плей-офф.