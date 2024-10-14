«Это были просто неудачные инциденты». Крис Миддлтон не считает себя подверженным травмам
Крис Миддлтон прокомментировал свое здоровье.
«Полагаю, что по большей части это все были случайные инциденты. Когда говорят, что кто-то подвержен травмам, это в первую очередь свидетельствует о том, как он заботится о своем теле. Горжусь тем, как работаю над этим с первого дня в лиге. Нет, не думаю, что я подвержен травмам. У меня просто была серия неудачных инцидентов, которые случились на баскетбольной площадке. Плохое время, плохое место», – заявил форвард «Милуоки».
Баскетболист отыграл в среднем 56 матчей в последних пяти регулярных сезонах. Форвард перенес операции на обоих голеностопах в межсезонье и продолжает восстановление.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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