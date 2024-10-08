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Док Риверс: «Крис Миддлтон может сыграть в последних двух предсезонных матчах»

Крис Миддлтон может вернуться в строй до конца предсезонки.

«Думаю, что он сыграет, но я этого не знаю точно. Возможно, он сыграет в последних двух матчах, но никаких гарантий нет», – сказал главный тренер «Милуоки».

Миддлтон перенес две артроскопические очистительные процедуры на обоих голеностопных суставах в межсезонье-2024. Операции были необходимы, чтобы помочь форварду избавиться от болезненных ощущений в суставах, и прошли успешно.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт репортера Эрика Нема в соцсети X
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