Док Риверс: «Крис Миддлтон может сыграть в последних двух предсезонных матчах»

Крис Миддлтон может вернуться в строй до конца предсезонки.

«Думаю, что он сыграет, но я этого не знаю точно. Возможно, он сыграет в последних двух матчах, но никаких гарантий нет», – сказал главный тренер «Милуоки ».

Миддлтон перенес две артроскопические очистительные процедуры на обоих голеностопных суставах в межсезонье-2024. Операции были необходимы, чтобы помочь форварду избавиться от болезненных ощущений в суставах, и прошли успешно.