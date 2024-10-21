Джарен Джексон и «Мемфис» возобновят переговоры о продлении следующим летом

Джарен Джексон не подписал раннее продление с «Гриззлис».

«Мистер замок» сезона-2022/23, участник Матча всех звезд и двукратный член защитной сборной сезона мог заключить соглашение на 3 года и 106 миллионов долларов.

По информации ESPN, стороны завершили переговоры на данный момент и продолжат их в следующее межсезонье.

25-летний форвард набирал 22,5 очка, 5,5 подбора, 2,3 передачи, 1,2 перехвата и 1,6 блок-шота в среднем в 66 матчах прошлого регулярного чемпионата.

Джексон , скорее всего, пропустит открытие нового сезона из-за травмы задней поверхности бедра.