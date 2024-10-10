У Джа Морэнта «небольшое растяжение». Ожидается, что он будет готов к открытию сезона
Джа Морэнт вернется в строй к матчу-открытию сезона.
Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс подтвердил, что у Морэнта «легкое растяжение», и сказал, что Морэнт должен быть готов к открытию сезона.
Дженкинс добавил, что «Гризлис» будут осторожны, снова выпуская Морэнта в предсезонке.
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» получил повреждение во второй четверти предсезонного матча с «Далласом» (121:116), когда возвращался в защиту во время быстрой атаки соперника и неудачно поставил правую ногу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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