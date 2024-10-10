У Джа Морэнта «небольшое растяжение». Ожидается, что он будет готов к открытию сезона

Джа Морэнт вернется в строй к матчу-открытию сезона.

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс подтвердил, что у Морэнта «легкое растяжение», и сказал, что Морэнт должен быть готов к открытию сезона.

Дженкинс добавил, что «Гризлис» будут осторожны, снова выпуская Морэнта в предсезонке.

Звездный разыгрывающий «Мемфиса » получил повреждение во второй четверти предсезонного матча с «Далласом» (121:116), когда возвращался в защиту во время быстрой атаки соперника и неудачно поставил правую ногу.