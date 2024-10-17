Десмонд Бэйн о 60-м месте в рейтинге ESPN: «Это какая-то шутка»
Десмонд Бэйн был раздражен оценкой ESPN.
«Мемфис» завершил прошлый сезон на 13-месте в Западной конференции с результатом 27-55. Защитник Десмонд Бэйн отыграл 42 матча, набирая 23,7 очка, 4,4 подбора и 5,5 передачи в среднем. Баскетболист реализовал 38,1% трехочковых бросков.
ESPN поместил Бэйна на 60-е место в своем рейтинге лучших баскетболистов.
«Видел это. Это какая-то шутка. Мы заставим их очнуться», – заявил защитник.
Бэйну также не понравились позиции Джарена Джексона (55) и Джа Морэнта (20).
Многие эксперты и бывшие игроки ждут возвращения «Гриззлис» в верхнюю часть турнирной таблицы Запада. «Мемфис» попал на вторую строчку в конференции в прогнозе количества побед аналитика ESPN Кевина Пелтона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дрю Хилла
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