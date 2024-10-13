Айо Досунму досрочно завершил матч против «Мемфиса» из-за травмы плеча
Айо Досунму не доиграл матч с «Мемфисом» до конца.
24-летний защитник «Чикаго» получил небольшую травму левого плеча после падения в борьбе за свободный мяч. После матча Досунму заявил, что хотел вернуться на площадку, но не получил разрешение медицинского штаба.
«Буллз» уступили «Гриззлис» со счетом 121:124.
Досунму начал встречу в стартовом составе из-за травмы паха Коби Уайта. Защитник набрал 7 очков и 2 передачи за 14 минут.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кей Си Джонсона
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