Айо Досунму досрочно завершил матч против «Мемфиса» из-за травмы плеча

Айо Досунму не доиграл матч с «Мемфисом» до конца.

24-летний защитник «Чикаго » получил небольшую травму левого плеча после падения в борьбе за свободный мяч. После матча Досунму заявил, что хотел вернуться на площадку, но не получил разрешение медицинского штаба.

«Буллз» уступили «Гриззлис» со счетом 121:124.

Досунму начал встречу в стартовом составе из-за травмы паха Коби Уайта . Защитник набрал 7 очков и 2 передачи за 14 минут.