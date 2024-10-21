Паша Исмаилов: «Совсем не понял китайскую кухню»

Паша Исмаилов поделился впечатлениями от предсезонной поездки МБА-МАИ в Китай.

«Я до этого не был в Китае. Конечно, было интересно и классно приехать в страну, которую никогда не видел, посмотреть, как живут люди, какой у них менталитет, какая инфраструктура, как они общаются друг с другом и реагируют на нас.

Совсем не понял их кухню. Я в первый день на ужине съел какую-то лапшу с мясом. Она была такой жирной, и мне после нее плохо было. Все оставшиеся дни я очень аккуратно относился к еде, пытался брать максимально постную пищу, чтобы вдруг не отравиться», – признался 21-летний форвард МБА-МАИ .