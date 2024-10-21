Паша Исмаилов: «Совсем не понял китайскую кухню»
Паша Исмаилов поделился впечатлениями от предсезонной поездки МБА-МАИ в Китай.
«Я до этого не был в Китае. Конечно, было интересно и классно приехать в страну, которую никогда не видел, посмотреть, как живут люди, какой у них менталитет, какая инфраструктура, как они общаются друг с другом и реагируют на нас.
Совсем не понял их кухню. Я в первый день на ужине съел какую-то лапшу с мясом. Она была такой жирной, и мне после нее плохо было. Все оставшиеся дни я очень аккуратно относился к еде, пытался брать максимально постную пищу, чтобы вдруг не отравиться», – признался 21-летний форвард МБА-МАИ.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Чемпионат
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