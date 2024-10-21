Паша Исмаилов: «Российский Кевин Дюрант звучит, конечно, круто. Но мне до этого еще очень далеко»
Паша Исмаилов назвал любимого игрока.
По словам форварда МБА-МАИ, ему импонирует манера игры суперзвезды «Финикса» Кевина Дюрэнта.
«В детстве я смотрел больше НБА. Мне нравились игроки уровня Матча всех звезд, у которых много изоляций. В Европе таких игроков меньше. Вот сейчас, например, в Лиге ВТБ играет Бэйкон, у которого тоже очень много изоляций. А так больше всего мне нравился Кевин Дюрэнт.
Хотел бы я стать как он? Российский Кевин Дюрант звучит, конечно, круто. Но мне до этого еще очень далеко», – признался Исмаилов.
В нынешнем сезоне 21-летний россиянин набирает в среднем 4,5 очка и 4,1 подбора в восьми матчах Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Чемпионат
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости