Паша Исмаилов: «Российский Кевин Дюрант звучит, конечно, круто. Но мне до этого еще очень далеко»

Паша Исмаилов назвал любимого игрока.

По словам форварда МБА-МАИ, ему импонирует манера игры суперзвезды «Финикса» Кевина Дюрэнта .

«В детстве я смотрел больше НБА . Мне нравились игроки уровня Матча всех звезд, у которых много изоляций. В Европе таких игроков меньше. Вот сейчас, например, в Лиге ВТБ играет Бэйкон, у которого тоже очень много изоляций. А так больше всего мне нравился Кевин Дюрэнт.

Хотел бы я стать как он? Российский Кевин Дюрант звучит, конечно, круто. Но мне до этого еще очень далеко», – признался Исмаилов.

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин набирает в среднем 4,5 очка и 4,1 подбора в восьми матчах Единой лиги ВТБ.