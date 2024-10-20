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Сергей Козин: «Вышли чуть мягковатыми, но во второй половине добавили энергии»

Сергей Козин прокомментировал домашнюю победу «Пари НН» над МБА-МАИ – 71:57.

«Поздравляю свою команду с победой, это очень важный успех для нас. Я настраивал ребят на борьбу, на тяжелую борьбу, и в принципе так и вышло.

Зная, как играет МБА и в каком стиле они действуют, в первой половине соперник смог навязать нам свою игру, а мы вышли чуть мягковатыми и не были готовы к этому. Во второй половине стали более мотивированными, добавили энергии, успели забрать несколько легких очков.

В третьей четверти нам также очень помогли болельщики: когда мы чуть-чуть разогнались и забили несколько мячей, их поддержка заметно подбодрила нас. В итоге нам удалось выиграть матч!» – сказал главный тренер «Пари НН».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
Сергей Козин
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