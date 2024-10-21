Спайк Ли опустился на четвереньки во время овертайма 5-го матча финала женской НБА

Спайк Ли эмоционально реагировал на события 5-го матча финала WNBA.

Во время овертайма решающей встречи сезона женской известный режиссер и старстный поклонник «Либерти» опустился на четвереньки.

«Нью-Йорк» одолел «Миннесоту » (67:62) в дополнительной 5-минутке и впервые стал чемпионом женской НБА.

Город Нью-Йорк завоевал титул в баскетболе впервые за последние 48 лет.

Фото : трансляция ESPN