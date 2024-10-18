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Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Миннесота» постарается продлить серию с «Нью-Йорком» во втором домашнем матче

Сегодня состоится четвертый матч финальной серии плей-офф женской НБА.

«Миннесота» постарается сравнять счет в серии во втором домашнем матче с «Нью-Йорком».

Женская НБА

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Четвертый матч

Миннесота – Нью-Йорк

19 октября. 3.00

«Нью-Йорк» повел в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
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Миннесота жен
Нью-Йорк жен
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