Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Миннесота» постарается продлить серию с «Нью-Йорком» во втором домашнем матче

Сегодня состоится четвертый матч финальной серии плей-офф женской НБА.

«Миннесота» постарается сравнять счет в серии во втором домашнем матче с «Нью-Йорком ».

Женская НБА

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Четвертый матч

Миннесота – Нью-Йорк

19 октября . 3.00

«Нью-Йорк» повел в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.