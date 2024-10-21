У Сабрины Ионеску 1 из 19 с игры в решающем 5-м матче финала. «Нью-Йорк» победил в овертайме

У Сабрины Ионеску не пошел бросок в решающем 5-м матче финала женской НБА.

Защитник «Нью-Йорка » реализовала лишь 1 из 19 с игры, набрав 5 очков, 6 подборов, 8 передач и 2 перехвата за 39 минут и 39 секунд на площадке.

Несмотря на низкий процент у одного из ведущих игроков, «Либерти» одолели «Линкс» в овертайме (67:62) и впервые завоевали трофей WNBA.