У Сабрины Ионеску 1 из 19 с игры в решающем 5-м матче финала. «Нью-Йорк» победил в овертайме
У Сабрины Ионеску не пошел бросок в решающем 5-м матче финала женской НБА.
Защитник «Нью-Йорка» реализовала лишь 1 из 19 с игры, набрав 5 очков, 6 подборов, 8 передач и 2 перехвата за 39 минут и 39 секунд на площадке.
Несмотря на низкий процент у одного из ведущих игроков, «Либерти» одолели «Линкс» в овертайме (67:62) и впервые завоевали трофей WNBA.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: WNBA
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