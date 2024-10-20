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Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» в решающем 5-м матче

Сегодня состоится пятый матч финальной серии плей-офф женской НБА.

Сегодня в «Барклайс-центре» состоится решающий пятый матч финальной серии WNBA между «Нью-Йорком» и «Миннесотой» (2-2).

Женская НБА

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Пятый матч

Нью-Йорк – Миннесота

21 октября. 3.00

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
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Миннесота жен
Нью-Йорк жен
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