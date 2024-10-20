Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» в решающем 5-м матче
Сегодня состоится пятый матч финальной серии плей-офф женской НБА.
Сегодня в «Барклайс-центре» состоится решающий пятый матч финальной серии WNBA между «Нью-Йорком» и «Миннесотой» (2-2).
Женская НБА
Плей-офф
Финал (до 3-х побед)
Пятый матч
Нью-Йорк – Миннесота
21 октября. 3.00
Счет в серии – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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