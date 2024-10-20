Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» в решающем 5-м матче

Сегодня состоится пятый матч финальной серии плей-офф женской НБА.

Сегодня в «Барклайс-центре» состоится решающий пятый матч финальной серии WNBA между «Нью-Йорком » и «Миннесотой » (2-2).

Женская НБА

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Пятый матч

Нью-Йорк – Миннесота

21 октября . 3.00

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.