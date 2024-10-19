Кевин Дюрэнт о противостоянии с сыном Леброна в матче НБА: «Черт, вот я старпер»
Кевин Дюрэнт сыграл против Бронни Джеймса в матче НБА.
В четверг 36-летний форвард «Санз» противостоял сыну Леброна Джеймса во время предсезонного матча с «Лейкерс».
В одном из эпизодов Дюрэнт пытался заблокировать бросок Бронни, но получил фол. Момент вызвал оживленную дискуссию в социальных сетях. Один из комментариев оставил сам Кевин.
«Черт, вот я старпер», – написал баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Essentially Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости