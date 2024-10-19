Видео
2

Кевин Дюрэнт о противостоянии с сыном Леброна в матче НБА: «Черт, вот я старпер»

Кевин Дюрэнт сыграл против Бронни Джеймса в матче НБА.

В четверг 36-летний форвард «Санз» противостоял сыну Леброна Джеймса во время предсезонного матча с «Лейкерс».

В одном из эпизодов Дюрэнт пытался заблокировать бросок Бронни, но получил фол. Момент вызвал оживленную дискуссию в социальных сетях. Один из комментариев оставил сам Кевин.

«Черт, вот я старпер», – написал баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Essentially Sports
logoЛейкерс
logoФиникс
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoКевин Дюрэнт
соцсети
logoБронни Джеймс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Девин Букер снес комментаторский монитор, пытаясь достать улетающий в аут мяч
вчера, 09:46Видео
Энтони Дэвис набрал 35 очков и 10 подборов в матче с «Финиксом»
4вчера, 06:13Видео
Далтон Кнехт набрал 20 очков подряд в 4-й четверти и овертайме матча с «Финиксом»
27вчера, 05:36Видео
Бронни Джеймс получил неспортивный фол за нарушение на игроке «Финикса»
10вчера, 04:44Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бронни Джеймс набрал 17 очков и 4 подбора в последнем предсезонном матче с «Уорриорз»
318 минут назадВидео
НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» выиграл у «Филадельфии», 17 очков Бронни Джеймса не спасли «Лейкерс» от разгрома во встрече с «Голден Стэйт» и другие результаты
3527 минут назад
Карл-Энтони Таунс: «Думал, что завершу карьеру игроком «Миннесоты»
сегодня, 05:12
Тренер Крис Брикли: «Бронни намного лучше, чем о нем думают. У него будет долгая карьера в НБА»
3сегодня, 04:52
Единая лига ВТБ. «Самара» сыграет с «Астаной», «Автодор» примет «Енисей»
сегодня, 04:38
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» – УГМК, курское «Динамо» встретится с «Никой» и другие матчи
сегодня, 04:32
Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Миннесота» одолела «Нью-Йорк» и перевела серию в решающий 5-й матч
4сегодня, 04:17
Стефен Карри пропускает последний предсезонный матч из-за повреждения пальца руки
2сегодня, 04:04
НБА начнет публиковать комплексную оценку каждого данка в новом сезоне
11вчера, 21:45
Евролига. 24 очка Шейна Ларкина помогли «Анадолу Эфесу» обыграть «Олимпиакос», Кевин Пантер (26) принес «Барселоне» победу над «Црвеной Звездой» и другие результаты
32вчера, 21:34
Ко всем новостям
Последние новости
Одноклубник Майка Бибби в «Нью-Йорке» воровал у него деньги
5вчера, 21:30
Букмекеры договорились с НБА не принимать ставки «меньше» на игроков на двусторонних и 10-дневных контрактах
вчера, 20:35
Адриатическая лига. «Игокеа» победила «Цедевиту-Олимпию», ФМП обыграл «Цибону»
вчера, 20:20
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» уступил «Гравлин-Дюнкерку»
вчера, 20:20
И Джей Лидделл подпишет двустороннее соглашение с «Чикаго»
вчера, 20:18
Эрни Джонсон победил в шуточном опросе игроков по поводу выбора представителя для переговоров по контракту из ведущих «Inside the NBA»
вчера, 17:56Видео
Новая американская лига женского баскетбола 3х3 Unrivaled подписала контракт с TNT на 6 лет и более 100 миллионов долларов
вчера, 17:40
FanDuel и оператор кабельного телевидения Diamond Sports объявили о сотрудничестве
вчера, 17:08
Чендлер Парсонс: «Джамалу Мюррэю нужно провести хороший сезон, как и Джейсону Тейтуму и Джа Морэнту»
1вчера, 16:52
«Даллас» отчислил Эй Джей Лоусона, его место может занять Джейзиэн Гортман
вчера, 16:18