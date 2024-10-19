Кевин Дюрэнт о противостоянии с сыном Леброна в матче НБА: «Черт, вот я старпер»

Кевин Дюрэнт сыграл против Бронни Джеймса в матче НБА.

В четверг 36-летний форвард «Санз» противостоял сыну Леброна Джеймса во время предсезонного матча с «Лейкерс ».

В одном из эпизодов Дюрэнт пытался заблокировать бросок Бронни , но получил фол. Момент вызвал оживленную дискуссию в социальных сетях. Один из комментариев оставил сам Кевин.

«Черт, вот я старпер», – написал баскетболист.