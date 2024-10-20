Василий Карасев о поражении от «Пари НН»: «После первых двух четвертей лидеры «наелись»

Василий Карасев признался, что МБА-МАИ не хватило сил в матче с «Пари НН».

«В первую очередь хочу поздравить «Нижний » с отличной игрой. В третьей и четвертой четвертях они добавили, и на сегодняшний день это закономерный результат. Это была наша четвертая выездная игра подряд, и понятно, что после первых двух четвертей лидеры «наелись», а ребята, выходившие со скамейки, не смогли полноценно поддержать команду.

У нас было очень много потерь: в третьей четверти допустили 7 ошибок, что, конечно, неприемлемо. Мы остановились, пропали быстрые переходы и легкие очки, а «Пари НН» постоянно прибавлял в агрессии, как в нападении, так и в защите. В какой-то момент просто не выдержали», – сказал главный тренер МБА-МАИ .