НБА начнет публиковать комплексную оценку каждого данка в новом сезоне

НБА вводит систему оценок данков.

Итоговый показатель каждого подобного игрового эпизода будет являться следствием 25 факторов, от высоты прыжка и скорости мяча до оценок артистичности и стиля. Оценка будет учитывать и уровень сопротивления защиты.

«Данки – один из самых волнующих элементов во всех видах спорта. Мы хотели использовать наши данные, чтобы еще больше подчеркнуть эти незабываемые моменты и потрясающий атлетизм игроков», – заявил вице-президент НБА по статистическим технологиям Чарльз Рольф.

Наивысшую оценку прошлого сезона получил данк Энтони Эдвардса через Джона Коллинза (124,4).