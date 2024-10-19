НБА начнет публиковать комплексную оценку каждого данка в новом сезоне
НБА вводит систему оценок данков.
Итоговый показатель каждого подобного игрового эпизода будет являться следствием 25 факторов, от высоты прыжка и скорости мяча до оценок артистичности и стиля. Оценка будет учитывать и уровень сопротивления защиты.
«Данки – один из самых волнующих элементов во всех видах спорта. Мы хотели использовать наши данные, чтобы еще больше подчеркнуть эти незабываемые моменты и потрясающий атлетизм игроков», – заявил вице-президент НБА по статистическим технологиям Чарльз Рольф.
Наивысшую оценку прошлого сезона получил данк Энтони Эдвардса через Джона Коллинза (124,4).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportico
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