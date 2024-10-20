Лу Уильямс: «Даллас» выглядит непритязательно, пока не надерет тебе задницу»

Чендлер Парсонс и Лу Уильямс обсудили перспективы «Мэверикс».

«Никто не ожидал увидеть «Даллас» в финале в прошлом году. Это был огромный успех. Лука Дончич и Кайри Ирвинг притягивают к себе внимание, создают движение в атаке. К ним добавили одного из лучших шутеров всех времен. Другие компоненты: Квентина Граймса , Наджи Маршалла. Вернулся Спенсер Динуидди . У них очень глубокий состав.

«Мэверикс» не так важно оставаться здоровыми. Травм нужно избежать Луке и Кайри. Это, дискуссионно, лучшая связка в задней линии в истории баскетбола. Пока они здоровы, «Даллас» может добиться любого результата», – заявил Парсонс .

«Можно сколько угодно говорить о мотивации «Селтикс». Но именно «Даллас» уступил в финале, так что они будут полны решимости. И стали лучше. Мне кажется, что они начнут с полных оборотов с самого начала. Мы сможем увидеть другую сторону их характера. Более голодную, злую, жесткую команду. Обычно они выглядят непритязательно, пока не надерут тебе задницу. Только тогда к ним начинают приглядываться.

Думаю, что в этом году именно они будут наиболее мотивированными», – рассудил Лу Уильямс.

«Мэверикс» уступили «Селтикс» в финале прошлого розыгрыша плей-офф. Лидер проигравших им в финале Запада «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс признал, что они недооценили «Даллас» и рассчитывали на легкую победу.