Леброн ответил недоброжелателям, которые считают, что он добивается успеха за счет физики, а не умений
Леброн Джеймс ответил недоброжелателям в соцсетях.
Деловой партнер форварда «Лейкерс» Мэверик Картер выложил видео с матча против «Уизардс» в ноябре 2017 года, в котором 4-кратный MVP набрал 57 очков.
«Просто исполнять, не говоря уже о том, чтобы реализовывать все эти разнообразные броски – это что-то нереальное!» – подписал Картер свой пост.
Леброн поделился постом в сторис и приправил его саркастической шуткой.
«Еще одна игра, когда я просто быстро бегаю и обгоняю соперников на пути к кольцу! Никакого мастерства и умений», – написал Джеймс.
Соцсети Леброна Джеймса
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Athlon Sports
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