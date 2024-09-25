Леброн ответил недоброжелателям, которые считают, что он добивается успеха за счет физики, а не умений

Леброн Джеймс ответил недоброжелателям в соцсетях.

Деловой партнер форварда «Лейкерс » Мэверик Картер выложил видео с матча против «Уизардс» в ноябре 2017 года, в котором 4-кратный MVP набрал 57 очков.

«Просто исполнять, не говоря уже о том, чтобы реализовывать все эти разнообразные броски – это что-то нереальное!» – подписал Картер свой пост.

Леброн поделился постом в сторис и приправил его саркастической шуткой.

«Еще одна игра, когда я просто быстро бегаю и обгоняю соперников на пути к кольцу! Никакого мастерства и умений», – написал Джеймс.

Соцсети Леброна Джеймса