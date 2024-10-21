Андрей Кириленко: «Нам приходится искать соперников для сборной в тех регионах, с которыми не очень знакомы»

Андрей Кириленко рассказал о трудностях, с которыми сталкивается РФБ.

«Нам приходится искать соперников в тех регионах, с которыми не очень знакомы. Многие страны, многие федерации из-за определенного международного отношения [к России] очень деликатно подходят к вопросам контактов, турниров, приезда на игры.

Это большой сдерживающий фактор. Но мы в таких условиях, приходится работать», – сказал президент РФБ .

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с соперниками из Африки.