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Андрей Кириленко: «Нам приходится искать соперников для сборной в тех регионах, с которыми не очень знакомы»

Андрей Кириленко рассказал о трудностях, с которыми сталкивается РФБ.

«Нам приходится искать соперников в тех регионах, с которыми не очень знакомы. Многие страны, многие федерации из-за определенного международного отношения [к России] очень деликатно подходят к вопросам контактов, турниров, приезда на игры.

Это большой сдерживающий фактор. Но мы в таких условиях, приходится работать», – сказал президент РФБ.

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с соперниками из Африки.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ТАСС
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