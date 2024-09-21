Кириленко – снова президент. Что он сделал за почти 10 лет руководства росбаскетом

От редакции: вы читаете пользовательский блог «Перехват», в котором рассказывают о самом интересном в российском баскетболе.

Сегодня на отчетно-выборной конференции РФБ ее действующий президент Андрей Кириленко был переизбран на следующие 4 года. Выборы проходили на безальтернативной основе, других кандидатов не было.

«Перехват» оглядывается на 9 лет, которые уже прошли при Кириленко-президенте, и пытается понять: что у Андрея Геннадьевича получилось сделать хорошо и над чем – по нашему мнению – стоит поработать.

РФБ перестала быть синонимом скандала

Принимая федерацию летом 2015 года, Кириленко принял и все проблемы, которые оставались от прошлого менеджмента имени Юлии Аникеевой, среди таковых – долги и даже… отсутствие членства федерации в ФИБА – тогда из-за постоянных скандалов РФБ исключили из Международной федерации баскетбола. В такую организацию 9 лет назад приходил Кириленко.

К счастью, сейчас многие из проблем того времени позади: в частности, долги выплачены, а РФБ давно восстановлена в ФИБА (сборная все равно не играет, но по другим причинам).

Строительство площадок по всей России

При Кириленко появились проекты строительства Центров уличного баскетбола, которые – при помощи спонсоров и партнеров федерации – сейчас возводятся по всей стране. 20 таких центров уже построены и работают, еще 5 строятся (скорее всего, 4 из них возведут до конца года). Помимо этого, РФБ отреставрировала 40 уже существующих уличных площадок и помогла лагерям «Минибаскета» обзавестись 7 новыми кортами – крытыми и открытыми.

Еще более 20 площадок построены фондом «Кириленко – детям» и напрямую не относятся к деятельности федерации, но не упомянуть их было бы неправильно.

Такого масштаба строительства баскетбольной инфраструктуры в России – и особенно в регионах – не было никогда.

Гранты региональным федерациям

РФБ не умеет об этом доступно рассказывать, поэтому это сделаем мы: вот уже 4 года федерация выделяет гранты своим региональным отделениям – каждое из них (за исключением не подавших документы, но таких единицы) в год получает от 800 тысяч до 1,2 млн на развитие детско-юношеского баскетбола. На эти средства закупаются мячи, форма, табло, оборудование для видеотрансляций, ремонтируется паркет.

За 4 года на эти цели РФБ потратила около 200 млн рублей; до Кириленко – и даже при первом сроке Кириленко – никаких грантов не существовало.

Большое внимание к 3х3, киберу и баскетболу на колясках

При АК-47 получают развитие проекты, которые привлекают внимание не только к классическому баскетболу 5х5 – это «тихий!баскетбол», «Минибаскет», всевозможные кибер-чемпионаты, ФИБАшный Her World, Her Rules и, конечно, баскетбол 3х3.

В случае с последним РФБ попала в общую струю подскочившего к этому виду спорта интереса в мире и отлично в этой ситуации адаптировалась. Здесь отличилась вся собранная Кириленко команда: в специфике отбора на Олимпиаду разобрался Олег Ушаков (Аникеева увольняла его за «провал в организации подготовки команды к чемпионату Европы», но при новом руководстве Ушаков вернулся в федерацию), а в вопросах проведения чемпионата России по 3х3 профильный департамент слаженно работает с другими направлениями, плюс регионы с готовностью забирают себе проведение турниров. Баскетбол 3х3 при АК-47 превратился во флагманское направление (на последнем Гранд-финале в Екатеринбурге было 7 иностранных команд).

Строительство Центра РФБ

Выглядит как что-то фантастическое, но факт остается фактом: в 2025 году (или позже, мы не шарим за стройку, но, по нашей информации, в здании уже достраивается 4-й этаж) у РФБ появится свой Центр национальных команд. Это будет полноценный комплекс с гостиницей и площадками, где смогут готовиться все сборные – мужские и женские, 3х3 и 5х5, основные и резервные. Рендер выглядит вот так:

Все вышеперечисленное – абсолютно недостижимая высота для до-кириленковской РФБ.

Отношения с ФИБА

От заметных плюсов президентства Андрея Геннадьевича переходим к сферам, в которых чуть меньше причин для восторгов (впрочем, это все еще не провалы). Во-первых, стоит упомянуть отношения с ФИБА, которая по-прежнему не допускает ни один российский клуб и ни одну российскую сборную до выступлений на международной арене.

Здесь, конечно, стоит сделать оговорку: в тех условиях, в которых сегодня существуют российские командные виды спорта, все относительно спокойно – все же отношения с Международной федерацией баскетбола сохраняются, более того, Наталья Галкина работает непосредственно в штаб-квартире федерации в Швейцарии, а сам Кириленко участвует в заседаниях; однако в условиях продолжающегося отстранения российских команд заносить отношения с ФИБА в положительные аспекты рука все-таки не поднимается.

При этом РФБ и правда пытается уменьшить ущерб от отсутствия международной практики: не только основные, но и резервные сборные получают практику в домашних и гостевых товарищеских турнирах с иностранцами.

Омоложение сборной

Не высшей оценки от «Перехвата» удостаивается и омоложение сборной России. Затеянное еще до отстранения национальных команд, изначально оно имело совсем другую идею – планомерно омолодить сборную, одного за одним заменив представителей «золотого» поколения Евробаскета-2007 и Олимпиады-2012. Но в условиях отстранения российских сборных это омоложение приобрело тотальный характер. Позвольте погундеть: мы в «Перехвате» прекрасно знаем и любим всех баскетболистов, но массовый болельщик логично недоумевает, когда видит игроков «молодежек» и фармов в составе главной команды страны .

Это тоже путь, и мы не знаем, правильный ли он (никто не знает). Но не проще ли перестать делать вид, что у нас сейчас вообще есть сборная, и назвать ее как угодно: сборная завтрашнего дня, команда 2.0, Россия-дубль и так далее. Как будто бы в таких условиях сам статус главной команды страны теряет в значимости – кто знает, чем это аукнется, когда команда все же вернется на международную арену.

При этом и отношения с ФИБА, и «омоложение» национальной команды – темы, которые можно (и мы готовы это делать) рассматривать с двух сторон. Но есть темы, которые в нашей крошечной редакции действительно вызывают вопросы.

«Сборная Колумбии»

Из последних таких – ситуация со «сборной Колумбии». Кажется, что здесь сложно сказать лучше, чем это сделал редактор баскетбольной ветки Sports Филипп Прокофьев. Мы сами видели письмо, отправленное с официальной почты колумбийской баскетбольной федерации, и нет ни одной причины сомневаться в том, что РФБ и правда все делала по правилам; но так уж вышло, что почту колумбийцев взломали, и в Пермь отправили людей, не имеющих никакого отношения ни к сборной, ни к латиноамериканской федерации. От Андрея Кириленко в этой ситуации мы ждали короткого, простого и понятного «разберемся, накажем», но получили очень невнятные оправдания относительно того, что все было сделано официально и никто не виноват. «Сборная Колумбии» продолжила выступать на Кубке дружбы и преспокойно покинула его, как будто бы ничего не произошло.

Такие факапы случаются; не случаются они только у тех, кто ничего не делает. Осознаем, как сложно сегодня привезти в Россию хоть какую-нибудь сборную, но от человека, который управляет баскетболом в нашей стране, все же хотелось услышать что-то более определенное – в конце концов, федерацию только что «обули» на миллионы рублей.

Если мы чего-то не знаем и виновные поплатятся за мошенничество, то будем рады это узнать. Пока что создается впечатление, что история так и закончится.

Кубок России по 5х5 и 3х3

Еще одна тема, в которой хотелось бы видеть прогресс, – это Кубок России. РФБ не проводит Единую лигу, а вот Кубок находится под федерацией (в данном случае еще и под партнером-букмекером). В какой-то момент показалось, что турнир начал притягивать к себе больше внимания и стал привлекательным для топ-команд (права на показ даже купил один из видеосервисов), однако это ощущение продлилось недолго – этим летом из Кубка России ушли последние «топы». Причины: сложный сезон в Лиге ВТБ, взносы, логистика – но это все те причины, о которых руководители команд говорят вслух. По факту же соревнование так и не стало привлекательным, участие в нем для главных команд страны все еще несет больше минусов, чем плюсов. Есть ощущение, что если кто-то и в силах изменить ситуацию, то это должна быть РФБ.

То же самое касается Кубка России по 3х3 – часто сроки и места проведения объявляются в последний момент, плюс есть непрозрачный отбор. Вроде бы исправить это не так сложно.

Нулевое влияние на Единую лигу

Следом за Кубком идет, на наш взгляд, более серьезная проблема. Единая лига появилась еще когда АК-47 играл в баскетбол и отлично справляется со своими обязанностями – лига действительно вполне смотрибельна, а по некоторым показателям (возьмем, например, доступность трансляций) занимает ведущие места на континенте.

Однако заботиться о развитии российского баскетбола, как замечал почетный президент турнира Сергей Иванов, – это, мягко говоря, не первостепенная задача Единой лиги; зато первостепенная задача РФБ, которая отдала лиге права на проведение чемпионата России. Поэтому нулевое влияние на Лигу ВТБ федерации в целом и Андрея Кириленко в частности – это, по нашему мнению, большое упущение. К примеру, на количество российских клубов на высшем уровне ничто не повлияло так «положительно», как… февраль-2022. Со стороны РФБ не заметно никакого лоббирования появления новых российских клубов в лиге, а ведь увеличение рабочих мест на высшем уровне – прямая забота президента федерации.

По итогу в прошлом сезоне на высшем уровне играли 12 российских команд – такого количества не было с 2009 года, а после ухода «Руны» непонятно, сколько еще не будет. При этом если мы возьмем даже самый скромный с точки зрения национального представительства чемпионат Израиля, то там 12 команд – это нижняя планка, за которую лига не опускается.

Каким бы «раем паспортиста» ни представлялась Единая лига некоторым болельщикам, по факту это строгий режим с предельно ограниченным числом рабочих мест (и даже наличие места не дает пропуска на паркет). Поэтому без отстранения российского спорта в лиге не случилось бы ни Абдулбасирова, ни Писклова, ни даже МБА – и не потому, что игроки или команды не тянут, а просто потому, что они в прежней конструкции просто были не нужны.

Единая лига выполняет свою работу на высоком уровне, но развивать россиян, как нам уже много раз говорили руководители, – не их работа. Поэтому спрос здесь именно с РФБ и, что логично, с ее главы.

Выборы без выбора

Ну и последнее – это отсутствие конкуренции на выборах президента федерации. Если бы вдруг нам дали право голоса, то мы бы и сами проголосовали за Кириленко, так как для нас плюсы от его работы заметно перевешивают минусы; тем не менее, безальтернативность выбора еще никогда не играла никому на пользу.

Кажется, что система должна производить какие-то кадры, чтобы самой же ими и подпитываться. Но нынешнее устройство российского баскетбола не позволяет этим кадрам появляться или, как минимум, не помогает их появлению. Если не Кириленко, то кто? Те два человека, которые приходят на ум, и так работают в РФБ; а кто еще?

Это серьезный вопрос. В 2020 году, после своего первого переизбрания, АК-47 рассказывал, что в голове наметил «10-летний срок». Очевидно, задержится на подольше, но если через 4 года он не станет переизбираться, то что? Появятся другие кандидаты, за которых захочется проголосовать не от нехватки выбора, а просто потому, что в них как-то верится? Вопрос не риторический, это правда важно.

В общем, Андрей Геннадьевич Кириленко вступает в свой новый срок, и «Перехват» его в этом поддерживает – но и продолжает внимательно следить за всем, что происходит в российском баскетболе. Точно будем придираться, но, конечно, от большой любви к росбаскету.

Напоминаем, что лучший способ следить за российским баскетболом – это подписаться на «Перехват» в Telegram.

Фото: РФБ