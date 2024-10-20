Сергей Елевич: «Локомотив‑Кубань» за счет прекрасных защитных действий не дал развернуться УНИКСу»

Сергей Елевич отметил великолепную защиту «Локо» в матче с УНИКСом.

«Локомотив » сегодня просто великолепно играл в защите. И именно за счет прекрасных защитных действий железнодорожники сегодня особо не позволили развернуться сопернику. Краснодарцы выглядели очень достойно.

Хотелось бы поздравить тренерский штаб «Локомотива», который заставил свою команду играть с такой высокой самоотдачей. Защитные действия помогают им выходить и организовывать быстрый отрыв, раннее нападение. Скоро у краснодарцев игра с ЦСКА в Москве — будет еще одна проверка для «Локомотива», очень большая интрига», — сказал заслуженный тренер России.