Сергей Елевич: «Локомотив‑Кубань» за счет прекрасных защитных действий не дал развернуться УНИКСу»
Сергей Елевич отметил великолепную защиту «Локо» в матче с УНИКСом.
«Локомотив» сегодня просто великолепно играл в защите. И именно за счет прекрасных защитных действий железнодорожники сегодня особо не позволили развернуться сопернику. Краснодарцы выглядели очень достойно.
Хотелось бы поздравить тренерский штаб «Локомотива», который заставил свою команду играть с такой высокой самоотдачей. Защитные действия помогают им выходить и организовывать быстрый отрыв, раннее нападение. Скоро у краснодарцев игра с ЦСКА в Москве — будет еще одна проверка для «Локомотива», очень большая интрига», — сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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