Велимир Перасович: «Итоговая разница в 7 очков не должна вводить в заблуждение – «Локо» контролировал ход встречи почти все время»

Велимир Перасович прокомментировал поражение УНИКСа от «Локо» – 71:78.

«Поздравляю «Локомотив » с этой победой, они сегодня провели очень хорошую игру. Итоговая разница в 7 очков не должна вводить в заблуждение – они контролировали ход встречи почти все время, кроме, может быть, заключительных минут.

Соперник очень хорошо и жестко оборонялся, и мы сбились на эгоистичную и статичную игру в атаке, что привело к большим сложностям в наборе очков. Когда играешь без скорости, сложно победить такого соперника», – отметил главный тренер УНИКСа .