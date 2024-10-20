Велимир Перасович: «Итоговая разница в 7 очков не должна вводить в заблуждение – «Локо» контролировал ход встречи почти все время»
Велимир Перасович прокомментировал поражение УНИКСа от «Локо» – 71:78.
«Поздравляю «Локомотив» с этой победой, они сегодня провели очень хорошую игру. Итоговая разница в 7 очков не должна вводить в заблуждение – они контролировали ход встречи почти все время, кроме, может быть, заключительных минут.
Соперник очень хорошо и жестко оборонялся, и мы сбились на эгоистичную и статичную игру в атаке, что привело к большим сложностям в наборе очков. Когда играешь без скорости, сложно победить такого соперника», – отметил главный тренер УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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