Андрей Ведищев о победе над УНИКСом: «Такие матчи выигрываются защитой»
Андрей Ведищев отметил защиту «Локо» в матче против УНИКСа – 78:71.
«Очень непростой матч. В последние три минуты потеряли концентрацию и не удержали хорошую разницу. Тем не менее, рады, потому что обыграли одного из лидеров Лиги.
Такие матчи выигрываются защитой. Остановить нападение УНИКСа сложно, у них много очень серьезных игроков, они одним составом играют 4-й сезон. Если ты не защищаешься как следует против такой команды, у тебя будут проблемы.
Наши настрой и концентрация сегодня были особенными. Команда была максимально заряжена и эмоционально готова к матчу с 1-й до последней… нет, до 37-й минуты. Мы играем еще не так идеально, как хотим. Но время до плей-офф еще есть. И мы будем стараться стать стабильнее», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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