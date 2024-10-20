Андрей Ведищев о победе над УНИКСом: «Такие матчи выигрываются защитой»

Андрей Ведищев отметил защиту «Локо» в матче против УНИКСа – 78:71.

«Очень непростой матч. В последние три минуты потеряли концентрацию и не удержали хорошую разницу. Тем не менее, рады, потому что обыграли одного из лидеров Лиги .

Такие матчи выигрываются защитой. Остановить нападение УНИКСа сложно, у них много очень серьезных игроков, они одним составом играют 4-й сезон. Если ты не защищаешься как следует против такой команды, у тебя будут проблемы.

Наши настрой и концентрация сегодня были особенными. Команда была максимально заряжена и эмоционально готова к матчу с 1-й до последней… нет, до 37-й минуты. Мы играем еще не так идеально, как хотим. Но время до плей-офф еще есть. И мы будем стараться стать стабильнее», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».