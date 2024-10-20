Андрей Ведищев – в тройке лучших тренерских дебютов в Единой лиге ВТБ

Андрей Ведищев начал тренерскую карьеру с восьми побед подряд.

В воскресенье краснодарский «Локомотив-Кубань» переиграл на своей площадке казанский УНИКС со счетом 78:71 и одержал восьмую победу подряд на старте сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.

«Локо » под руководством нового главного тренера и президента клуба Андрея Ведищева лидирует в турнирной таблице с результатом 8-0.

Ведищев стал автором лучшего тренерского дебюта в лиге среди российских специалистов, а также вошел в тройку среди всех тренеров-дебютантов.

Лучшие тренерские дебюты в Лиге ВТБ:

10 побед — Айнарс Багатскис, «Нижний Новгород» 9 побед — Саша Обрадович , «Локомотив-Кубань» 8 побед — Андрей Ведищев, «Локомотив-Кубань» 8 побед — Хавьер Паскуаль, «Зенит» 7 побед — Юре Здовц, «Спартак Санкт-Петербург» 7 побед — Владимир Родионов, «Автодор»