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Андрей Ведищев – в тройке лучших тренерских дебютов в Единой лиге ВТБ

Андрей Ведищев начал тренерскую карьеру с восьми побед подряд.

В воскресенье краснодарский «Локомотив-Кубань» переиграл на своей площадке казанский УНИКС со счетом 78:71 и одержал восьмую победу подряд на старте сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.

«Локо» под руководством нового главного тренера и президента клуба Андрея Ведищева лидирует в турнирной таблице с результатом 8-0.

Ведищев стал автором лучшего тренерского дебюта в лиге среди российских специалистов, а также вошел в тройку среди всех тренеров-дебютантов.

Лучшие тренерские дебюты в Лиге ВТБ:

10 побед — Айнарс Багатскис, «Нижний Новгород»9 побед — Саша Обрадович, «Локомотив-Кубань» 8 побед — Андрей Ведищев, «Локомотив-Кубань»8 побед — Хавьер Паскуаль, «Зенит» 7 побед — Юре Здовц, «Спартак Санкт-Петербург»7 побед — Владимир Родионов, «Автодор»

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoСаша Обрадович
logoАйнарс Багатскис
Юре Здовц
Владимир Родионов
logoАндрей Ведищев
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
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