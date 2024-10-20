Прешес Ачиува пропустит 2-4 недели из-за травмы задней поверхности бедра

Прешес Ачиува пропустит начало сезона.

Тяжелый форвард «Нью-Йорка » получил растяжение задней поверхности левого бедра и пройдет повторное обследование через 2–4 недели.

В прошлом сезоне Ачиува перешел из «Торонто» в «Нью-Йорк» и провел за новую команду 49 матчей, набирая в среднем 7,6 очка, 7,2 подбора, 1,1 передачи и 1,1 блок-шота.