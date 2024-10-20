«Никс» могут подписать Маркуса Морриса или Лонни Уокера

«Никс» могут подписать опытного игрока на место Лэндри Шэмета.

Об этом пишет The New York Post.

«Есть несколько вариантов замены Шэмета, который, как ожидалось, должен был стать частью ротации со скамейки запасных до получения травмы. «Никс» могут использовать место Шэмета, чтобы подписать другого опытного игрока, например, свободных агентов Маркуса Морриса , Лонни Уокера или других», – пишет издание.

«Нью-Йорк » отчислил атакующего защитника Лэндри Шэмета , который выбыл на неопределенный срок с травмой локтя. Ожидается, что «Никс» попытаются вернуть Шэмета, как только тот восстановится от травмы.