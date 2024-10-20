«Никс» могут подписать Маркуса Морриса или Лонни Уокера
«Никс» могут подписать опытного игрока на место Лэндри Шэмета.
Об этом пишет The New York Post.
«Есть несколько вариантов замены Шэмета, который, как ожидалось, должен был стать частью ротации со скамейки запасных до получения травмы. «Никс» могут использовать место Шэмета, чтобы подписать другого опытного игрока, например, свободных агентов Маркуса Морриса, Лонни Уокера или других», – пишет издание.
«Нью-Йорк» отчислил атакующего защитника Лэндри Шэмета, который выбыл на неопределенный срок с травмой локтя. Ожидается, что «Никс» попытаются вернуть Шэмета, как только тот восстановится от травмы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости