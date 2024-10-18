Леброн Джеймс, Никола Йокич и Лука Дончич возглавляют список баскетболистов, чей вклад превосходит заработок по игровым контрактам
Попавшие в рейтинг спортсмены внесли игровой вклад, превышающий стоимость их игровых контрактов. Список основывается на системе оценки «Real Value», соотнесенной с реальными общими зарплатами баскетболистов за карьеру.
Первое место в абсолютных показателях занимает Леброн Джеймс, также заработавший больше всех за карьеру. В прошлом сезоне ветеран, однако, показал отрицательную стоимость. Система показателей оценивает вклад форварда в 39,7 миллиона при зарплате в 47,6.
Никола Йокич провел первые годы карьеры с зарплатой игрока 2-го раунда драфта, постепенно приближаясь к уровню Матча всех звезд. Это позволяет ему занимать вторую строчку рейтинга.
Прошлый сезон Луки Дончича стал самым недооцененным с точки зрения заработка за историю лиги. Разыгрывающий «Далласа» наиграл на 81,1 миллиона, получив 41,1 по текущему контракту.
Наиболее высокое место среди неактивных баскетболистов занимает Дуэйн Уэйд. Защитник привел «Майами» к титулу чемпиона в 2006 году, заработав 3 миллиона по контракту новичка. Разница с показателем «Real Value» составила 24 миллиона.
Леброн Джеймс – 220 млн (разница между вкладом и заработком за карьеру);
Никола Йокич – 151 млн;
Лука Дончич – 149 млн;
Яннис Адетокумбо – 118 млн;
Джейсон Тейтум – 98 млн;
Шэй Гилджес-Александер – 92 млн;
Дуэйн Уэйд – 87 млн;
Джеймс Харден – 82 млн;
Энтони Дэвис – 73 млн;
Тайриз Халибертон – 68 млн.
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