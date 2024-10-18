Леброн Джеймс, Никола Йокич и Лука Дончич возглавляют список баскетболистов, чей вклад превосходит заработок по игровым контрактам

HoopsHype выложил список самых ценных баскетболистов.

Попавшие в рейтинг спортсмены внесли игровой вклад, превышающий стоимость их игровых контрактов. Список основывается на системе оценки «Real Value», соотнесенной с реальными общими зарплатами баскетболистов за карьеру.

Первое место в абсолютных показателях занимает Леброн Джеймс, также заработавший больше всех за карьеру. В прошлом сезоне ветеран, однако, показал отрицательную стоимость. Система показателей оценивает вклад форварда в 39,7 миллиона при зарплате в 47,6.

Никола Йокич провел первые годы карьеры с зарплатой игрока 2-го раунда драфта, постепенно приближаясь к уровню Матча всех звезд. Это позволяет ему занимать вторую строчку рейтинга.

Прошлый сезон Луки Дончича стал самым недооцененным с точки зрения заработка за историю лиги. Разыгрывающий «Далласа» наиграл на 81,1 миллиона, получив 41,1 по текущему контракту.

Наиболее высокое место среди неактивных баскетболистов занимает Дуэйн Уэйд. Защитник привел «Майами» к титулу чемпиона в 2006 году, заработав 3 миллиона по контракту новичка. Разница с показателем «Real Value» составила 24 миллиона.