Виктор Вембаньяма на 11-м месте в списке лучших игроков НБА от ESPN

ESPN в преддверии сезона-24/25 опубликовал ежегодный рейтинг лучших игроков НБА.

Экспертная группа ESPN , в которую вошли 150 репортеров, редакторов, продюсеров и аналитиков, ранжировала игроков на основе их прогнозируемого выступления в предстоящем розыгрыше.

20-летний француз из «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма занимает 11-е место в рейтинге.

11. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»)

12. Джейлен Брансон («Нью-Йорк»)

13. Энтони Дэвис («Лейкерс»)

14. Джейлен Браун («Бостон»)

15. Девин Букер («Финикс»)

16. Тайриз Халибертон («Индиана»)

17. Донован Митчелл («Кливленд»)

18. Бэм Адебайо («Майами»)

19. Тайриз Макси («Филадельфия»)

20. Джа Морэнт («Мемфис»).

Никола Йокич на 1-м месте , Лука Дончич – 2-й, Леброн Джеймс – на 7-й строчке.