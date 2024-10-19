Пэт Райли о текущем составе «Хит»: «Шестой год станет знаковым для этой команды, решающим»

Пэт Райли не был готов начать перестройку команды.

«Я не мог просто расстаться с этой командой из-за того, что мы играли в плей-ин. Мы прошли в плей-офф. Это уже что-то, от этого можно отталкиваться. Два года назад мы попали в финал, показали аномальный результат. Меня устраивают аномальные результаты. У нас очень хорошая команда.

Шестой год. Это будет знаковый сезон для команды. Должен быть. Они выступают вместе уже шесть лет. Ядро этого состава. И они все стали лучше. Все становится лучше с преемственностью. Мы верим в этот ростер.

Значит ли это, что грядут капитальные изменения, если мы не выиграем или не пройдем достаточно далеко в этом году? Не обязательно. Но игроки должны знать, что этот год будет решающим. Они хотят выиграть. Они уже были в финале дважды и жаждут победы», – заключил президент «Майами ».

«Хит» без Джимми Батлера уступили будущему чемпиону «Бостону » в первом раунде прошлого плей-офф со счетом 1-4.