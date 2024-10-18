Новая американская лига женского баскетбола 3х3 Unrivaled подписала контракт с TNT на 6 лет и более 100 миллионов долларов
Брианна Стюарт и Нафиса Коллиер запускают проект лиги 3х3.
30 баскетболисток будут участвовать в серии игр 3х3. Лига проведет регулярный сезон из 45 матчей, по 3 игры в неделю.
26 из 30 баскетболисток уже объявлены на сайте лиги. В их число вошла Энджел Риз. Информации по поводу возможного участия Кейтлин Кларк пока нет.
Лига подписала контракт на вещание с TNT. По информации журналиста Джо Помплиано, сумма 6-летнего соглашения может превышать 100 миллионов долларов. Телеканал также стал одним из соинвесторов проекта.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джо Помплиано
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