Новая американская лига женского баскетбола 3х3 Unrivaled подписала контракт с TNT на 6 лет и более 100 миллионов долларов

Брианна Стюарт и Нафиса Коллиер запускают проект лиги 3х3.

30 баскетболисток будут участвовать в серии игр 3х3. Лига проведет регулярный сезон из 45 матчей, по 3 игры в неделю.

26 из 30 баскетболисток уже объявлены на сайте лиги. В их число вошла Энджел Риз. Информации по поводу возможного участия Кейтлин Кларк пока нет.

Лига подписала контракт на вещание с TNT. По информации журналиста Джо Помплиано, сумма 6-летнего соглашения может превышать 100 миллионов долларов. Телеканал также стал одним из соинвесторов проекта.