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Энджел Риз: «Не трачу деньги, которые еще не получила»

Энджел Риз рассказала о своих финансовых принципах.

Форвард «Чикаго» провела свой первый сезон в женской НБА. Риз была одним из наиболее финансово успешных атлетов в колледже благодаря контракту NIL (имя, образ, изображение).

«Это было потрясающе. То, что мне удалось в моей карьере в университете.

Я выросла с матерью-одиночкой. Она сделала меня независимой. До сих пор проверяет мои счета дважды.

Не трачу деньги, которые еще не получила. Делаю долговременные инвестиции. У меня есть свой фонд. Каждый год помогаю моей старшей школе. Оплачиваю стипендии. Стараюсь правильно инвестировать», – рассказала баскетболистка.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Wall Street Journal в сети X
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