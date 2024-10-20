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Опубликовано видео ареста Рэджона Рондо за хранение оружия и марихуаны

TMZ опубликовал видео ареста Рэджона Рондо.

Чемпион НБА в составе «Бостона» и «Лейкерс» был арестован в январе 2024 года за хранение оружия и марихуаны. Из видео, снятого на нагрудную камеру, понятно, что полицейские знали, кого арестовывают, когда надевали наручники на баскетболиста.

Инцидент произошел 28 января в округе Джексон, штат Индиана. Черная Tesla Рондо была остановлена из-за того, что сзади не был должным образом закреплен номерной знак.

На видео видно, как после короткого разговора с Рондо и получения информации, полицейские вернулись в патрульную машину и обсудили карьеру бывшего разыгрывающего «Селтикс».

«Он бывший баскетболист. Он играл за несколько команд НБА. Не то, чтобы меня это волновало, просто говорю тебе», – произнес один из полицейских.

Известность Рондо не помогла ему, поскольку он все равно был арестован после того, как в его автомобиле было обнаружено небольшое количество марихуаны, приспособления для употребления наркотиков и пистолет.

В сентябре Рондо предстал перед судом и признал вину. В рамках сделки о признании вины обвинения в хранении марихуаны и принадлежностей для употребления наркотиков были сняты. Баскетболисту назначили испытательный срок на 180 дней.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
происшествия
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