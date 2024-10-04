5

Рэджон Рондо хочет начать тренерскую карьеру. Он проведет сезон-24/25 с «Бакс»

Рэджон Рондо готовится начать тренерскую карьеру.

Двукратный чемпион НБА проведет сезон-24/25 с «Бакс» в неуказанной роли.

В июне Рондо женился, церемония прошла в Италии. Одним из гостей стал его первый тренер в НБА Док Риверс, который сейчас возглавляет «Бакс». Он предложил экс-разыгрывающему присоединиться к команде в тренировочном лагере.

Рэджон провел неделю с «Милуоки» в качестве приглашенного тренера. После этого было принято решение, что он остается на весь сезон.

«Он будет активно задействован. Пока скажу так», – отметил Риверс.

Рондо, который завершил 16-летнюю игровую карьеру в НБА в апреле, заявил, что «очень хочет» стать тренером.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoРэджон Рондо
logoДок Риверс
logoМилуоки
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо о неучастии «Бакс» в рождественском дне: «Нас всегда упускали из виду»
31 октября, 05:15
Дэмиан Лиллард: «Планировал посетить Янниса Адетокумбо в Греции, но начались сборы их национальной команды, и я не полетел»
130 сентября, 19:30
Стефон Марбэри о прогрессе Дэмиана Лилларда в новом сезоне: «Кто его тренер, Док Риверс? Даже не знаю»
610 сентября, 10:27
Гилберт Аренас о Монти Уильямсе: «Этот мужик будет сидеть дома и заработает 65 миллионов? Нет, мазафакер, ты отработаешь контракт, сделаешь хоть что-нибудь»
1020 июня, 06:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Лейкерс» намерены задействовать Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в первых предсезонных матчах
140 минут назад
Брэдли Бил: «Атмосфера в «Финиксе» на световые годы лучше той, что была в прошлом сезоне»
57 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Многие управленцы считают, что «Миннесота» выиграла в обмене Таунса»
1сегодня, 04:33
Евролига. «Панатинаикос» в гостях обыграл «Альбу», «Жальгирис» дома нанес поражение «Барселоне» и другие результаты
24вчера, 21:34
Трей Мерфи выбыл на три недели из-за растяжения задней поверхности бедра
2вчера, 21:04
«Хочу быть там, где чувствую себя нужным». Джулиус Рэндл готов продлить контракт с «Миннесотой» на длительный срок
3вчера, 20:24
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» обыграло «Самару», курское «Динамо» победило одноклубниц из Новосибирска и другие результаты
1вчера, 19:51
Кейтлин Кларк – лучший новичок сезона женской НБА 2024 года
5вчера, 19:18
«Делал много упражнений, но еще не играл». Джоэл Эмбиид не участвует в тренировочных играх
1вчера, 18:44
Единая лига ВТБ. «Зенит» разгромил «Парму» с разницей «+44»
7вчера, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Карл-Энтони Таунс об игре за Тибодо в «Миннесоте»: «Это дает нам небольшую фору»
20 минут назад
Джеймс Харден: «Я в лучшей форме за последние семь лет»
7вчера, 21:31
Карл-Энтони Таунс: «Первым делом подошел к Джейлену Брансону и представился»
4вчера, 20:58
Руи Хатимура: «Джей Джей Редик совсем недавно играл в лиге. Нам легко его понять»
вчера, 20:38
Евгений Пашутин о поражении от «Зенита»: «Молодые ребята не выдержали давления опытных игроков соперника»
вчера, 19:59
Хавьер Паскуаль о победе над «Пармой»: «Шаг за шагом, начиная со второй четверти, изменили ход встречи»
вчера, 19:55
Андре Драммонд: «Я лучший подбирающий в истории баскетбола»
10вчера, 18:31
Алексей Покушевски о возвращении в НБА: «Если появится хорошая возможность, почему бы и нет?»
вчера, 17:31
Джаред Харпер – MVP 2-го тура Еврокубка
вчера, 17:25Видео
Джарен Джексон: «Дикембе Мутомбо поддерживал меня еще до того, как я стал хорош в баскетболе»
вчера, 17:12