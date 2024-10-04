Рэджон Рондо хочет начать тренерскую карьеру. Он проведет сезон-24/25 с «Бакс»

Рэджон Рондо готовится начать тренерскую карьеру.

Двукратный чемпион НБА проведет сезон-24/25 с «Бакс» в неуказанной роли.

В июне Рондо женился, церемония прошла в Италии. Одним из гостей стал его первый тренер в НБА Док Риверс, который сейчас возглавляет «Бакс». Он предложил экс-разыгрывающему присоединиться к команде в тренировочном лагере.

Рэджон провел неделю с «Милуоки» в качестве приглашенного тренера. После этого было принято решение, что он остается на весь сезон.

«Он будет активно задействован. Пока скажу так», – отметил Риверс.

Рондо, который завершил 16-летнюю игровую карьеру в НБА в апреле, заявил, что «очень хочет» стать тренером.