Рэджон Рондо хочет начать тренерскую карьеру. Он проведет сезон-24/25 с «Бакс»
Рэджон Рондо готовится начать тренерскую карьеру.
Двукратный чемпион НБА проведет сезон-24/25 с «Бакс» в неуказанной роли.
В июне Рондо женился, церемония прошла в Италии. Одним из гостей стал его первый тренер в НБА Док Риверс, который сейчас возглавляет «Бакс». Он предложил экс-разыгрывающему присоединиться к команде в тренировочном лагере.
Рэджон провел неделю с «Милуоки» в качестве приглашенного тренера. После этого было принято решение, что он остается на весь сезон.
«Он будет активно задействован. Пока скажу так», – отметил Риверс.
Рондо, который завершил 16-летнюю игровую карьеру в НБА в апреле, заявил, что «очень хочет» стать тренером.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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