Кевин Гарнетт: «У НБА была повестка, и «Бостон» не был частью этой повестки. Вот почему «Майами» выиграл нашу серию»

Кевин Гарнетт поделился мнением о противостоянии «Селтикс» и «Хит» в нулевых.

Прославленный бигмен считает, что НБА была заинтересована в победе флоридского клуба со звездными Леброном Джеймсом , Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в составе.

«У лиги была повестка, и «Бостон » не был частью этой повестки. Вот почему «Майами » выиграл нашу серию. Да, я сказал это.

Мы не были частью повестки. Все крутилось вокруг «Майами». Леброн Джеймс переходил в «Майами» не для того, чтобы повторялась история с «Кливлендом»... Уэйд пытался сломать локоть Рондо и не был дисквалифицирован.

Это чувствительная история для всех нас. Многие думают, что это спорт... В одном углу Леброн, Ди-Уэйд и Крис Бош. В другом я, Тони Аллен, все наши ребята, Пол, Рондо. Мы не были друзьями, не было братания, типа «Эй приятель, как поживает твоя семья?» Но это здорово, это круто. Это было взаимно», – рассказал бывший игрок «Селтикс».