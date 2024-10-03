Энтони Эдвардс предпочел Луку Дончича Лэрри Берду в гипотетическом противостоянии 1 на 1

Энтони Эдвардс выбрал победителей воображаемых противостояний 1 на 1.

Эдвардс выбрал победителей в предложенной ему серии противостояний 1 на 1 между баскетболистами на пике формы. Защитник предпочел Трэйси Макгрэйди Полу Джорджу, Рэджона Рондо Крису Полу («Сперс»), Кевина Дюрэнта («Финикс») Кармело Энтони , Луку Дончича («Даллас») Лэрри Берду и Джона Уолла Кембе Уокеру.

Защитник «Миннесоты» подвергся критике в это межсезонье за снисходительное отношение к прежним эпохам баскетбола.