Рэджон Рондо признал себя виновным в хранении оружия. 2-кратный чемпион НБА избежит тюремного заключения
Чемпион НБА в составе «Бостона» и «Лейкерс» в понедельник предстал перед судом и признал свою вину в правонарушении, которое было совершено в январе в южной Индиане.
В рамках сделки о признании вины обвинения в хранении марихуаны и принадлежностей для употребления наркотиков были сняты. Экс-баскетболисту назначили испытательный срок на 180 дней.
38-летний Рондо был остановлен в округе Джексон из-за нарушения правил дорожного движения. Полицейский почувствовал запах марихуаны в автомобиле Рэджона.
При обыске был обнаружен пистолет и принадлежности для наркотиков. Рондо доставили в тюрьму в округе Джексон, где он внес залог.
Бывшему игроку «Бостона» и «Лейкерс» не разрешается иметь при себе огнестрельное оружие, поскольку против него действовал чрезвычайный охранный ордер.
Рондо провел в НБА 16 сезонов, последний раз он выступал во время чемпионата-21/22.
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