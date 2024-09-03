Рэджон Рондо признал себя виновным в хранении оружия. 2-кратный чемпион НБА избежит тюремного заключения

Рэджон Рондо признал себя виновным в хранении оружия

Чемпион НБА в составе «Бостона» и «Лейкерс» в понедельник предстал перед судом и признал свою вину в правонарушении, которое было совершено в январе в южной Индиане.

В рамках сделки о признании вины обвинения в хранении марихуаны и принадлежностей для употребления наркотиков были сняты. Экс-баскетболисту назначили испытательный срок на 180 дней.

38-летний Рондо был остановлен в округе Джексон из-за нарушения правил дорожного движения. Полицейский почувствовал запах марихуаны в автомобиле Рэджона .

При обыске был обнаружен пистолет и принадлежности для наркотиков. Рондо доставили в тюрьму в округе Джексон, где он внес залог.

Бывшему игроку «Бостона» и «Лейкерс» не разрешается иметь при себе огнестрельное оружие, поскольку против него действовал чрезвычайный охранный ордер.

Рондо провел в НБА 16 сезонов, последний раз он выступал во время чемпионата-21/22.